Neue Acts fürs Festival in Weeze Die Giant Rooks spielen bei San Hejmo

Inzwischen scheint es ihm und der Band wieder besser zu gehen. Allein in diesem Jahr absolvierte die Band zahlreiche Auftritte, war unter anderem bei Rock am Ring und den Ruhr Games in Duisburg zu sehen. Im kommenden Jahr stehen sie nun endlich beim San-Hejmo-Festival am Airport Weeze auf der Hauptbühne. Die Fans dürfen sich auf Hits wie „Morning Blue“ und „Wild Stare“ oder die aktuelle Single „For You“ freuen.