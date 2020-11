Straßenarbeiten in Neuss : Ab 11. November Vollsperrung wegen Arbeiten an der K30

Neuss Weil die Kreisstraße 30 im Neusser Süden eine neue Fahrbahndecke erhält, werden ab Montag zwei Umleitungen eingerichet. Ab Mittwoch dann gibt es auch eine Vollsperrung.

Die Kreisstraße 30 in Neuss erhält eine neue Fahrbahndecke. Die Arbeiten finden zwischen Uedesheim und Allerheiligen in drei Abschnitten statt. Wie das Tiefbauamt des Rhein-Kreises Neuss informiert hat, konnten die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zügiger als erwartet fertiggestellt werden, so dass am Montag, 9. November, bereits der zweite Bauabschnitt beginnen kann.

Er betrifft den Bereich Kreuzung K30/Am Linckhof/Elvekumer Feldstraße in Allerheiligen und dem Kreisverkehr K30/K33 in Elvekum. Während an den ersten beiden Tagen der Verkehr ampelgesteuert an der Baustelle vorbeigeführt wird, ist vom 11. bis zum 13. November eine dort Vollsperrung erforderlich. Der Verkehr wird dann über zwei Umleitungsstrecken geleitet. Wie der Rhein-Kreis mitteilt, wird die nördliche Umleitung über Bettikum, Erftal und die Bundesstraße 9 geführt. Die südliche Umleitung verläuft dann über Rosellen, Allerheiligen und den Kreisverkehr bei Elvekum. Das Kreistiefbauamt ist bestrebt, die Beeinträchtigungen für die Anwohner und den Verkehrs so gering wie möglich zu halten, heißt es in der Mitteilung. Der Termin für den letzten Bauabschnitt wird sobald wie möglich bekannt gegeben. Er umfasst den Bereich der K30 zwischen Am Blankenwasser und Fuggerstraße.