Fahrbahnsanierung in Weckhoven : Vollsperrung der Hoistener Straße wegen Bauarbeiten

Weckhoven Das Tiefbaumanagement der Stadt wird in der kommenden Woche im alten Ortskern von Weckhoven aktiv. Dort wird die Hoistener Straße überarbeitet. Details sind auch dem Baustellenradar des Tiefbaumanagements im Internet zu entnehmen.

Die Hoistener Straße im alten Ortskern von Weckhoven bekommt eine neue Asphaltschicht. Aufgrund dieser Sanierungsarbeiten muss die Straße zwischen der Einmündung in die Grevenbroicher Straße in Höhe des Lindenplatzes und der Kreuzung Am Palmstrauch/Maximilian-Kolbe-Straße in den beiden kommenden Wochen zum Teil komplett für den Verkehr gesperrt werden. Das gilt namentlich für Montag, 9. November, wenn die Fahrbahndecke abgefräst wird, und noch einmal am Montag, 16. November, wenn die neue Tragschicht asphaltiert wird. Dazwischen ist die Straße nur eingeschränkt befahrbar.