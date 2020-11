Sperrung in Alpen : Sanierung der Ulrichstraße hat begonnen

Kein Durchkommen: Die Ulrichstraße in Alpen ist in beide Fahrtrichtungen für Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Die Kreisstraße in Alpen bekommt auf einer Länge von 1,2 Kilometern eine neue Fahrbahndecke. Sie ist in beide Richtungen gesperrt. Die Umbauarbeiten sollen voraussichtlich drei Wochen dauern.

Die Operation Ulrichstraße ist angelaufen. Die Kreistraße 22 (K 22) bekommt auf einem 1,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen der Kreuzung mit der Unterheide (K 23) / Bönninger Straße und der Ortseinfahrt Menzelen-West (Schulstraße) eine neue Fahrbahndecke.

Auch wenn es augenscheinlich noch Zeit mit der Sanierung habe, so Jens Kampen, Immobilienmanager beim Kreis Wesel, hätten eingehende Untersuchungen den Handlungsbedarf untermauert. Dabei spielen Risse, Spurrillen und Löcher im Asphalt eine Rolle, die im schlechtesten Fall irgendwann zu einer Gefahr für Autofahrer werden könnten. Auch der Zustand des Unterbaus werde eingehend geprüft. Und: „Wenn wir zu lange warten, müssen wir am Ende auch den Untergrund anpacken“, so Kampen. „Je tiefer wir gehen müssen, desto teurer wird’s am Ende.“

So sei die Ulrichstraße nun an der Reihe. Die Maßnahme ist mit 216.000 Euro kalkuliert. Zum jetzigen Zeitpunkt sei die Erneuerung der Fahrbahndecke völlig ausreichend. Der Asphalt, damit hat das Tiefbauunternehmen Quick aus Kevelaer am Montag begonnen, wurde abgefräst. Anschließend kommt eine neue, sechs Zentimeter dicke Decke oben drauf, so dass die neue Fahrbahndecke gegenüber der alten um ein Drittel verstärkt ist. „Davon erhoffen wir uns eine nachhaltige Wirkung“, so Kampen.

Gebaut wird in beide Fahrtrichtungen. Die K 22 ist auf dem Sanierungsabschnitt daher komplett gesperrt. Eine ortsnahe Umgehung über die Schulstraße, Xantener Straße (B 57) und Bönninger Straße ist eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Mit den Anliegern erfolgen Abstimmungen im Einzelfall, so der Kreis.

Die Arbeiten werden vermutlich noch drei Wochen in Anspruch nehmen. Abgeschlossen werden soll die Sanierung voraussichtlich am Freitag, 20. November, heißt es aus dem Kreishaus. „Vielleicht gehe es ja auch ein wenig schneller“, so Kampen mit leiser Hoffnung. „Aber natürlich muss auch das Wetter mitspielen.“ Auch wenn der Asphalt der Ulrichstraße in Richtung Alpen-Ort, oberflächlich betrachtet, auch eher einem Flickenteppich ähnelt, vermag Jens Kampen noch nicht abzuschätzen, wann die Sanierung dort ansteht. Um die Notwenigkeit zu beurteilen, reiche Hinschauen allein bekanntlich nicht aus, sagt der Immobilienmanager beim Kreis Wesel

(bp)