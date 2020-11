Straßenverkehr in Viersen : K8 wird bis März 2021 voll gesperrt

Viersen Die K8 wird für einen Millionenbetrag im Bereich Mackenstein neu gestaltet. Am Montag beginnen die Bauarbeiten für Kreisverkehr und Flüsterasphalt.

Flüsterasphalt, ein neuer Kreisverkehr, eine neue Kreuzungsgestaltung mit Linksabbiegerspur am Gewerbegebiet – am Montag starten mit zweiwöchiger Verzögerung umfangreiche Bauarbeiten an der Kreisstraße 8 in Viersen-Mackenstein und -Hausen.