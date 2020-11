Auf Fels gestoßen : Verzögerung in Leichlingen: Vollsperrung auf L 359 bis 27. November

Leichlingen Bei den Ausschachtungsarbeiten sind die Bauarbeiter auf Fels gestoßen. Der muss nun entfernt werden. Das verzögere die Bauarbeiten bis Ende November.

Autofahrer, die normalerweise die Oskar-Erbslöh-Straße (L 359) befahren, müssen sich auch in den kommenden Wochen in Geduld üben und eine alternative Route fahren. Denn die Baumaßnahmen der Straßen NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg werden um zwei Wochen verlängert und sollen – stand jetzt – am 27. November abgeschlossen sein. Ursprünglich hieß es, die arbeiten sollten am 13. November beendet sein.