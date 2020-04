Haus und Grund Neuss : Kritik am Mietenmoratorium

Neuss Der Verein Haus & Grund Neuss fordert einen Sicherungsfonds „Wohnen“.

Die Fragen der Vermieter dazu machen schon jetzt 50 Prozent des Beratungsaufkommens bei Haus & Grund Neuss aus. „Durch die Corona-­Pandemie drohen Mieter und Vermieter gleichermaßen in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Deswegen appellieren wir an die Politik, einen Sicherungsfonds „Wohnen“ einzurichten“, erklärt Heiner Kaumanns, 1. Vorsitzender von Haus & Grund Neuss. Der Deutsche Mieterbund NRW unterstütze das Vorhaben ebenfalls. „Wenn Mieter wegen der Corona­-Krise die Miete ganz oder teilweise schuldig bleiben, sollen sie bei dem Hilfsfonds eine Übernahme ihrer Mietzahlung beantragen können“, erklärt Kaumanns die Idee. Der Neusser Rechtsanwalt warnt: „Die Corona-­Pandemie führt dazu, dass viele Mieterhaushalte Einkommensausfälle erleiden, wodurch es zu Mietrückständen kommt.“ Grundsätzlich gelte, dass der Mieter auch weiterhin verpflichtet sei, die Miete fristgerecht zu zahlen. Er komme bei Nichtzahlung in Verzug. Der Gesetzgeber habe aufgrund der Corona­-Krise lediglich bestimmt, dass der Vermieter das Mietverhältnis aufgrund eines Zahlungsverzugs vom 1. April bis 30. Juni 2020 nicht kündigen kann, sofern vom Mieter der Zusammenhang zwischen der Pandemie und der Nichtleistung glaubhaft gemacht wird. Der Mieter müsse die Miete samt Zinsen also nachzahlen.