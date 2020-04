Ehemaliger Neusser Schützenkönig : „Gefangen“ auf Teneriffa

Neuss Der Ex-Schützenkönig Heinz-Willi Maassen kann wegen Corona die Insel nicht verlassen.

Drei Tage vor dem ursprünglichen Rückflug-Termin – dem 27. März – kam die besorgniserregende Nachricht. „Plötzlich hörten wir, dass wegen der Corona-Pandemie unsere Flüge storniert wurden“, sagt der ehemalige Neusser Schützenkönig Heinz-Willi Maassen, der mit seiner Frau Lieselotte seit Mitte Januar auf der spanischen Insel Teneriffa weilt. Die Lage sollte auch in den Tagen danach nicht übersichtlicher werden. Nach gefühlt ewigem Hin und Her gelang es dem Ehepaar, Rückflüge für den 24. April zu buchen. Aber auch dieser Termin ist aktuell noch unter Vorbehalt. Nun heißt es abwarten und der Dinge harren.

Die Einhaltung der strengen Regeln wird sowohl von Polizei als auch vom Militär intensiv kontrolliert. „Es herrscht Totenstille, es fährt fast kein Auto mehr und alle Strände sind abgesperrt worden“, sagt der Neusser. Seit rund 20 Jahren haben die Maassens eine Wohnung auf Teneriffa. Der Komplex, in dem sie leben, besteht aus insgesamt 48 Einheiten, momentan seien nur noch rund zehn davon besetzt – und das in der Hauptsaison. Unter den wenigen Verbliebenen seien unter anderem einige Italiener, die wegen der verschärften Lage in ihrem Heimatland Angst haben, nach Hause zu fliegen.

Maassen und seine Frau stehen in ständigem Kontakt nach Deutschland. Telefon und Internet sei Dank. Und auch in das Vereinsgeschehen für Schloss Dyck kann der 81-Jährige eingreifen. So musste er wegen der Corona-Pandemie bereits drei Konzerte absagen: Am 30. März, 1. Mai sowie am 4. Juli. Ob die jeweils zwei Herbst- beziehungsweise Weihnachtskonzerte stattfinden können, ist noch offen. Die Zeit verbringt das Ehepaar unter anderem mit kleinen Reparaturen in der Wohnung, zudem wird viel gelesen und deutsches Fernsehen geguckt. Die Regeln auf der Insel zeigen aber offenbar Wirkung. Laut Maassen scheint die Ausbreitung dort verhältnismäßig unter Kontrolle zu sein.