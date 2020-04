Beratung in Neuss : Ansturm erst nach der Corona-Krise

Neuss Die Frauenberatungsstelle ist besetzt, doch Hilferufe gibt es aktuell nur wenige. Erwartet werden die nach der Krise.

Überrascht aber, dass aktuell – in Zeiten von Kontaktsperre, keine Schule, keine Freizeitmöglichkeiten, das Familienleben spielt sich fast ausschließlich in der Wohnung ab – nicht mehr Hilferufe kommen, ist sie nicht. „Frauen in gewaltbelasteten Familien sind jetzt in der Corona-Krise mehrfach belastet, nicht nur wegen der Situation an sich schon, sondern auch wegen neuer Sorgen, wie zum Beispiel die um den Arbeitsplatz oder drohende Kurzarbeit.“