Tierische Unterstützung in Neuss : Wie Hündin Molly Patienten in der Psychiatrie hilft

Neuss Molly ist die mit Abstand jüngste „Mitarbeiterin“ im Alexius/Josef Krankenhaus. Ihre Markenzeichen: eine sehr kalte Nase und flauschige Ohren.

Die junge Hündin unterstützt das Stationsteam in der Psychiatrischen Klinik an der Nordkanalallee. Sabine Brendt ist die Besitzerin von Molly, bringt das Tier morgens mit und nimmt es abends auch wieder mit nach Hause. Der Einsatz von Molly ist gut geplant und vorbereitet: Ein mehrseitiges Konzept macht deutlich, wie positiv sich Tiere – und speziell Hunde – auf die psychische Gesundheit des Menschen auswirken können. Eine spezielle Ausbildung zum Therapiehund bekommt Molly indes nicht.

Gerade in Zeiten von Corona, in denen aufgrund der sozialen Distanz Wärme und Nähe zu kurz kommen. „Tiere holen Erinnerungen an glückliche Momente zurück und können Patienten auch trösten, wenn sie traurig sind oder sich hilflos fühlen“, sagt Brendt. Und hält die Hundefreunde selbstverständlich zu ganz besonders intensiver Handhygiene an. Tiergestützte Therapie wird in der Psychiatrie schon sehr lange und mit großem Erfolg praktiziert, und auch das Alexius/Josef Krankenhaus hat noch andere tierische Angebote im Therapieprogramm. Dazu gehören die Pferdetherapie, Angebote mit den hauseigenen Klinik-Kaninchen, und auch einzelne Einheiten mit einem speziell ausgebildeten Therapiehund gibt es bereits. Dass ein Vierbeiner aber dauerhaft auf einer bestimmten Station eingesetzt wird, ist neu. Die Patienten, die mit Molly spielen, die den jungen Hund streicheln oder ihm einfach nur zusehen, wissen die Anwesenheit des Golden Retriever-Welpen sehr zu schätzen.