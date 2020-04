Rennbahnpark in Neuss : Equitana Open Air wegen Corona in den Spätsommer verlegt

Neuss 1000 Pferde, 190 Veranstaltungen: All das hätte Besucher eigentlich vom 11. bis zum 14. Juni im Neusser Rennbahnpark erwarten sollen. Doch wegen der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung nun in den Spätsommer verlegt worden.

Doch wegen der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung nun in den Spätsommer verlegt worden. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Aussteller, Teilnehmer, Besucher und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, erklärt Christina Uetz, Event-Direktorin der Equitana beim Veranstalter Reed Exhibitions, die Entscheidung. Derzeit sei man mit den Betreibern des Veranstaltungs-Geländes in Gesprächen, um die besten verfügbaren Terminen im Spätsommer zu vereinbaren. Die neuen Termine sollen sobald wie möglich bekannt gegeben werden. Alle bereits gekauften Tickets behalten für die neuen Veranstaltungstermine ihre Gültigkeit.

Doch das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf weitere Pläne für den Rennbahnpark. Denn eigentlich wollte Sven Kukulies, langjähriger Organisator des Kinos am Düsseldorfer Rheinufer, das Gelände nahe der Innenstadt in ein großes Open-Air-Kino verwandeln. Mit mehr als 75 Veranstaltungen und über 100.000 Besuchern. Startpunkt des Projektes sollten Übertragungen von Fußballspielen der Europameisterschaft sein, die mittlerweile verlegt worden ist. Doch wegen der neuen Gefährdungslage musste umgedacht werden. „Wir haben jetzt einen Plan B in der Schublade, der innerhalb von drei Wochen zu realisieren ist“, sagt Kukulies, der zwar an seinem Konzept „Erlebnis-Kino unter freiem Himmel“ festhalten möchte, jedoch auch Alternativ-Pläne nicht ausschließen möchte, sollte sich die Situation nicht spürbar verbessern. Hinter anderen Rennbahn-Events wie dem Farbgefühle-Festival (25. Juli) steht nach Angaben von Claudia Riepe von Neuss Marketing derzeit noch ein Fragezeichen.