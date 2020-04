Zusammenstoß in Neuss : 23-Jährige bei Unfall verletzt

Reuschenberg Eine Motorroller-Fahrerin ist am Dienstag gegen 17.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bergheimer Straße leicht verletzt worden.

Die Frau (23) aus Rommerskirchen war mit ihrem Zweirad in Richtung Ortschaft Speck unterwegs, als ein selber Richtung fahrender Pkw von links auf ihren Fahrstreifen wechselte. Dabei kam es zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen, so dass die 23-Jährige mit ihrem Roller stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen an einem Bein zu und wurde in der Folge einem Neusser Krankenhaus zugeführt. Das teilt die Polizei mit. An dem Motorroller entstand geringer Sachschaden.