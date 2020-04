„Fit daheim“ von NGZ und TSV Norf : Neues Intervall-Training

Neuss Bereits vor zwei Wochen gab es die Einführung in das „Hochintensive Intervall-Training“ (HIIT). Das ist eine Abfolge von vier Übungen, die jeweils für 20 Sekunden ausgeführt wird, dann wird eine Pause von zehn Sekunden eingelegt, bevor es zur nächsten Übung weiter geht.

Zur Vorbereitung kannst du das Mobilisierungsprogramm zweimal in schnellerer Abfolge durchführen. Trainiere dann jede Übung für 20 Sekunden mit maximaler Geschwindigkeit, mach zehn Sekunden Pause und so weiter. Führe davon zwei Runden hintereinander durch – trainiere also acht Übungen hintereinander.

So ein kurzes intensives Programm bringt die Herzfrequenz ganz schön in die Höhe. Darum fühl immer in dich hinein, ob es dir noch gut geht. Wenn nicht, nimm deutlich an Dynamik heraus oder brich die Übung ab. Um einen Trainingseffekt zu erhalten, solltest du zwei bis drei Mal pro Woche ein intensiveres Training einbauen.