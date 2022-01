Gedenktag 27. Januar : Online Gedenken an NS-Opfer in Schwalmtal

Die Gedenkfeier in Hostert am 27. Januar ist abgesagt. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Traditionell findet am 27. Januar zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus eine Veranstaltung an der Gedenkstätte in Schwalmtal-Hostert statt. Diese wird jetzt ins Netz verlegt.

