Corona in Mönchengladbach : Warum das Impfen in Apotheken sinnvoll ist

Mönchengladbach Die Corona-Impfkampagne wird auf breitere Füße gestellt. Bald gibt‘s den Piks in der örtlichen Apotheke. Wo darin der Vorteil liegt.

Grundsätzlich läuft es so ab: Die Apotheker müssen eine Fortbildung machen, um Impfen zu dürfen. Außerdem müssen entsprechende Räumlichkeiten in der Apotheke zur Verfügung stehen. Künftig sollen Apotheker dann ihr eigenes Kontingent an Impfstoff bestellen können. Angemeldet werden bei der Stadt muss die Impfstelle nicht. Aber: Die Stadt Mönchengladbach würde sich nach Angaben eines Sprechers dennoch über eine Meldung der Apotheken freuen, damit diese in die Übersicht der Impfangebote (www.notfallmg.de/de/corona-impfung) aufgenommen werden können.