Kreative Idee in Neuss : Kirchturm wird zur Open-Air-Kapelle

Neuss Wegen der weitgreifenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie entwickelte Karin Oehlmann, Pfarrerin der evangelischen Trinitatis-Kirche in Rosellen, die Idee, einen freistehenden Glockenturm als offene Kapelle zu nutzen.

Seit drei Wochen keine Gottesdienste, keine Begegnungen: Für viele Christen gerade in der Kar- und Osterzeit eine schmerzliche Erfahrung während der Corona-Krise. Doch der Glaube versetzt bekanntlich Berge – und setzt ungeahnte kreative Kräfte frei. So auch bei Karin Oehlmann, Pfarrerin der evangelischen Trinitatis-Kirche in Rosellen. „Wir haben zuerst überlegt, die Kirche zum persönlichen Gebet geöffnet zu lassen. Das Bedürfnis war da“, erzählt sie. Aber anders als in katholischen Kirchen gebe es in den evangelischen oft keinen abschließbaren Vorraum. So hätte man immer jemanden zur Aufsicht in den Kirchenraum platzieren müssen.