Raser und Tuning-Szene in Neuss : Polizei verhängt 600 Verwarngelder nach Schwerpunkt-Kontrollen

Neuss Die Neusser Polizei hat am Wochenende Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung der illegalen Tuning- und Raserszene gemacht. Es gibt vier Strafanzeigen, mehr als 60 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen, über 600 Verwarngelder und acht Fahrverbote.

Am Samstag fiel den Beamten die unsichere Fahrweise eines 37 Jahre alten Neussers auf, der mit seinem VW in Slalomfahrt mehrere Fahrzeuge überholte. Dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin sowie diverser Medikamente unterwegs war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Am Sonntag kontrollierten die Beamten einen Düsseldorfer (24), der mit seinem Mercedes in der Innenstadt unterwegs war. Er führte sein Auto ebenfalls unter dem Einfluss von Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.