Polizei in Neuss ermittelt : Regenbogen-Fahne vor Rewe-Markt erneut angezündet

Norf Zum wiederholten Mal haben Unbekannte eine Regenbogen-Fahne vor dem Rewe-Markt am Lessingplatz in Norf beschädigt. Sie gilt Symbol für die Vielfalt von Homosexuellen in aller Welt.

Stephan Köppen, der mit seinem Lebensgefährten Daniel Pagel einen nahegelegenen Kiosk betreibt, ließ unserer Redaktion ein Foto zukommen, auf dem mehrere Brandlöcher an der Fahne zu sehen sind.

An der Fahne sind die Brandlöcher deutlich erkennbar. Foto: Stephan Köppen

Die Regenbogen-Farben gelten als Symbol für die Vielfalt von Homosexuellen in aller Welt. Besonders erschreckend für Köppen: Es ist bereits die zweite Tat dieser Art binnen kurzer Zeit. Erst vor gut zwei Wochen hatten Unbekannte eine am selben Mast platzierte Fahne abgehängt, angezündet und in einem Gebüsch in der Nähe eines Spielplatzes „entsorgt“.