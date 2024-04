Tuning-Szene trifft sich in Moers So verlief der „Car-Freitag“ in Moers

Aus Sicht der Polizei ist der „Car-Freitag“ im Kreis Wesel vergleichsweise ruhig verlaufen. Landesweit ging die Polizei gegen Treffen der Tuningszene vor. „Rot für Raser, Poser beziehungsweise illegales Tuning“ war das Motto. In Moers sammelten sich ab 17.30 Uhr 35 bis 40 Fahrzeuge an einer Waschstraße an der Straße Bullermannshof. Die meisten der Fahrzeuge kamen aus dem Ruhrgebiet. Ermittlungen ergaben, dass sich die Kolonne in der Nähe der A-57-Anschlussstelle Moers-Hülsdonk treffen wollte, um geschlossen in Richtung Goch und Niederlande zu fahren. Wegen der Kontrollen der Polizei, verlagerten die Fahrzeuge ihren Treffpunkt. Sie fuhren in kleinen Gruppen durch Moers, sammelten sich an verschiedenen Parkplätzen und fuhren teilweise weiter auf die A 57 Richtung Niederlande.