Ermittlungen in Neuss : Diebstahl am Corona-Testcenter

Reuschenberg In den Nächten von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag haben Unbekannte drei Pavillons und einen Scheinwerfer vom Gelände des Corona-Drive-In-Testcenter am Reuschenberger Kirmesplatz gestohlen.

(NGZ) Das teilt die Polizei mit. Am Samstag beobachtete eine Zeugin gegen 6 Uhr, wie zwei Männer einen Pavillon und einen Scheinwerfer stahlen. Sie waren mit einem Fahrrad und einem E-Roller unterwegs. Ob sie auch für die Tat am Vortag in Betracht kommen, prüft die Kripo. Hinweise an 02131 3000.