Meererhof in Neuss : Diebe werfen mit Gullydeckel Scheibe ein

Das Schaufenster wurde bei der Attacke schwer beschädigt. Foto: Polizei

Neuss In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte einen Gullydeckel in das Schaufenster eines Kiosks am Meererhof geworfen.

Wie die Polizei in einer Mitteilung informierte, entwendeten der oder die Täter, ohne den Kiosk zu betreten, OP-Masken, Taschentücher und Medikamente aus einem in Griffweite stehenden Schrank.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der Zeit von 22 bis 6 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02131 3000 zu melden.

(NGZ)