Polizei ermittelt : Sexuelle Belästigung einer Minderjährigen in Neuss

Neuss Am Montagmittag soll es in Neuss zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Das teilt die Polizei mit. Demnach fuhr eine Minderjährige gegen 14 Uhr mit der Buslinie 841 in Neuss. An der Haltestelle Zolltor soll sich ein Mann neben sie gesetzt und sie mehrfach berührt haben. Die Schülerin sei daraufhin an der Straße "Am Steinacker" ausgestiegen. Nach Aussage des Mädchens hätten sich weitere Fahrgäste im Bus befunden.