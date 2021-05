Vorfall in Neuss Reuschenberg : Unbekannte stehlen Lenkrad mit Airbag aus Auto

Reuschenberg In der Zeit von Pfingstmontag bis Dienstag schlugen Unbekannte ein Dreiecksfenster an einem schwarzen Mercedes Geländewagen ein und entwendeten dessen Lenkrad mit Airbag.

(NGZ) Das Fahrzeug war an der Lupinenstraße abgestellt. Keine 100 Meter entfernt wurde über das Pfingstwochenende aus einem weißen BMW Cabrio an der Melissenstraße das Navigationssystem ausgebaut. Wie die Diebe in das Auto gelangen konnten, ist bislang unklar, da das Fahrzeug äußerlich unbeschädigt blieb. Hinweise an 02131 3000.