Schmuck gestohlen : Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Neuss

Neuss Am Samstag registrierte die Polizei einen vollendeten und drei versucht Einbrüche in Wohnhäuser. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, sich zu melden.

Das teilt die Polizei mit. Zwischen 14 und 18.20 Uhr brachen die Täter in eine Wohnung an der Preußenstraße im Stadtionviertel ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie stahlen Schmuck und konnten anschließend unerkannt entkommen.

In Weissenberg meldete ein Anwohner der Gladbacher Straße, gegen 19:50 Uhr, drei verdächtige Personen, die sich an der Tür einer Erdgeschosswohnung zu schaffen machten. Offenbar flüchteten die Täter übereilt als sie sich ertappt fühlten.

In Norf versuchten Unbekannte zwischen 14:30 und 17:30 Uhr, sich gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus "Am Goldberg" zu verschaffen. Die Bewohner stellten bei ihrer Rückkehr Hebelspuren fest. Den Einbrechern war es nicht gelungen, in die Wohnräume vorzudringen.

Vergleichbare Feststellungen machten Anwohner der Lutherstraße in Reuschenberg. Werkzeugspuren an der Terrassentür zeugten von dem ungebetenen Besuch, der während der Abwesenheit der Eigentümer, zwischen 14 und 22.40 Uhr, zu Gange war.

Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und nahm die Ermittlungen auf. Die Kripo bittet mögliche Zeugen, die in den genannten Fällen Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zentral zuständigen Kriminalkommissariat 14 in Neuss in Verbindung zu setzen.