BMW-Fahrer versucht in Neuss zu flüchten : Polizei-Kontrolle endet mit einer Festnahme

BMW-Fahrer versucht in Neuss zu flüchten

Neuss Ein 34-Jähriger wurde am Mittwoch wegen mehrerer Delikte festgenommen. Zunächst versuchte er allerdings, vor der Polizei zu flüchten.

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 20.30 Uhr im Zuge einer Verkehrs-Kontrolle auch einen schwarzen 1er BMW überprüft. Beamte des Verkehrsdienstes, die zu diesem Augenblick zivil unterwegs waren, folgten dem 34 Jahre alten Fahrer zunächst unerkannt, als er entlang der Düsseldorfer Straße fuhr, wo er auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants hielt. Die Polizisten gaben sich zu erkennen, woraufhin der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete, das Rotlicht einer Ampel missachtete und schließlich gestoppt werden konnte.

Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten einen verbotenen Schlagring, Utensilien für den Drogenkonsum und Werkzeuge für einen Diebstahl sowie zwei zusätzliche Kennzeichen. Der Verdächtige gab an, ihm gehöre der Schlagring. Auch gab er zu, Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben. Die Werkzeuge seien allerdings von einem Bekannten, bei dem er den Wagen ausgeliehen habe. Ebenfalls gab er an, keinen Führerschein zu besitzen und das Kennzeichen des Wagens kurz bevor die Polizei ihn anhielt, gewechselt zu haben.

Die Beamten fanden kurze Zeit später heraus, dass der Wagen zu Jahresbeginn bei einem Einbruchsdiebstahl in Viersen gestohlen wurde. Die beiden Kfz-Kennzeichen wurden zwischen Samstag (18. Januar) und Sonntag (19. Januar) vom Pkw einer 66 Jahre alten Autobesitzerin aus Dorsten abgeschraubt und entwendet.

Gegen den Verdächtigen gibt es nun mehrere Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz sowie des möglichen Auto- und Kennzeichendiebstahls. Zudem muss sich der bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getretene Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Er wurde am Donnerstag einem Richter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.