Verbrechen in Neuss : Einbrecher stehlen Swarovski-Schmuck

Neuss Unbekannte haben am Mittwoch, zwischen 8 und 18 Uhr, das Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Stresemannallee aufgehebelt. Wie die Polizei mitteilte, wurde Swarovski-Schmuck gestohlen. Die Täter entkamen unerkannt.

An der Straße „Allmende“ erklommen Täter zudem über eine Mülltonne ein Garagendach und gelangten so an ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Sie drangen gewaltsam in die Räume ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen elektronische Geräte.