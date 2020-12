Wechsel beim Bauverein Neuss : Bauverein verlängert mit Frank Lubig

Neuss Vorstandsvorsitzender Frank Lubig wurde im Amt bestätigt. Heinrich Thiel führt jetzt als Nachfolger von Reiner Breuer den Aufsichtsrat.

Lubig war 2006 im Alter von 40 Jahren als Nachfolger von Klaus Harnischmacher zum Bauverein gekommen, der nach 25 Jahren als Vorstandsvorsitzender in den Ruhestand ging. Inzwischen schickt sich Lubig an, diese Dienstzeit ebenfalls zu erreichen. Sein Arbeitsvertrag wurde bis 2026 verlängert. Zum Vorstand zählen neben ihm auch weiterhin Dirk Reimann sowie der städtische Beigeordnete und Planungsdezernent Christoph Hölters.

Im Aufsichtsrat und der ebenso durchgeführten Hauptversammlung wurde zudem für das Jahr 2019 ein nach Firmenangaben sehr gutes Jahresergebnis mit, so wörtlich, einem außergewöhnlichen Überschuss von rund 6,5 Millionen Euro mitgeteilt. Das waren 3,7 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Die Bilanzsumme stieg 2019 um rund 39 Millionen auf eine halbe Milliarde Euro. Der Überschuss soll (vorerst) – wie bereits in den vergangenen Jahren – im Unternehmen bleiben, das Eigenkapital stärken und so den Bauverein in die Lage versetzen, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.