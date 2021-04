Klimaanpassung in Neuss : Aufforstung an der Autobahn 46

Neuss Die Rußrindenkrankheit befällt immer mehr Bäume in Neuss. Zwischen der Autobahn 46 und der Kleingartenanlage „Altstadt“ musste jetzt sogar ein ganzer Bestand gerodet werden.

Dem Kahlschlag folgt der Neuanfang: Zwischen der Autobahn 46 und der Kleingartenanlage „Altstadt“ an der Lövelinger Straße wird derzeit aufgeforstet. Insgesamt 9000 Bäume, die von der Rheinland-Versicherungsgruppe finanziert werden, werden auf einer 1,8 Hektar großen Fläche gepflanzt, die erst Anfang März hatte gerodet worden war. Bürgermeister Reiner Breuer lobte das Engagement der „Rheinland“ als Unterstützung auf dem Weg, „die Stadt grüner und lebenswerter zu machen“. Für die Versicherung, die sich noch stärker in Umweltschutz-Projekten engagieren und ihren Geschäftsbetrieb langfristig CO 2 -neutral gestalten will, merkte Vorstandsmitglied Lutz Bittermann an: „Bäume zu pflanzen, ist im besten Sinne nachhaltig.“