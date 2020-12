Von Belletristik bis zum Kinderbuch : Stadtbibliothek Neuss gibt Lesetipps für die kalten Tage

Foto: Stadtbibliothek Neuss Infos Diese Bücher empfiehlt das Team der Stadtbibliothek Neuss

Neuss Winterzeit ist Lesezeit: Gerade in diesem Jahr, in dem die Corona-Pandemie so manchen Verzicht fordert, bietet Literatur eine willkommene Ablenkung.

Was gibt es Schöneres, als sich nach einem Spaziergang mit einem heißen Tee auf das Sofa zurückzuziehen und in einem spannenden Roman zu schmökern?

Aber nicht immer fällt die Lektüre-Wahl leicht: „Es gibt so viele Bücher, dass es keinen Sinn hat, welche zu lesen, die einen langweiligen“, hat der kolumbianische Literat und Nobelpreisträger Gabriel García Márquez einst gesagt.

Um das zu verhindern, hat sich das Team der Stadtbibliothek Neuss Gedanken gemacht und zehn Bücher aufgelistet, die eine Empfehlung wert sind. Es lohnt sich, nun nach Zettel und Stift zu greifen und die Tipps auf seiner persönlichen Lese-Wunsch-Liste festzuhalten. Zwar ist die Stadtbibliothek aktuell wegen des Lockdowns geschlossen, aber sobald die Maßnahmen gelockert werden, kann dort jedes vorgestellte Buch ausgeliehen werden. Vielleicht liegt unter dem Weihnachtsbaum auch der ein oder andere Buchgutschein, der eingesetzt werden möchte. In jedem Fall dürfte in der Auswahl für jeden Geschmack etwas dabei sein: Da wäre etwa der Krimi rund um Pieter Posthumus. Er kümmert sich um jene Toten, die vergessen wurden, weil sie niemand vermisst. Bei seinen Nachforschungen stößt er auf einige Ungereimtheiten und befindet sich mitten in seinem ersten Kriminalfall. Für diejenigen, die es eher poetisch mögen, empfiehlt das Team „Die Unschärfe der Welt“ von Iris Wolff. Sieben Geschichten handeln von einer protestantischen Pfarrersfamilie. Die Texte sollen durch sprachliche Schönheit bestechen. Auch für die jungen Leser hat die Stadtbibliothek eine Auswahl getroffen: Die Vorschläge reichen von Mäusen, die auf Zeitreisen gehen, bishin zu monströsen Abenteuern. Sogar für Menschen, die nicht gerne lesen, hat die Stadtbibliothek einen Tipp: Wie wäre es mit einem Bildband, bei dem es darum geht, Unterschiede zu finden?