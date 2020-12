Am Holzheimer Weg in Neuss : Polizei sucht Komplizin nach Diebstahl in Drogeriemarkt

Neuss Ein Mann hat am Montag um 13.50 Uhr versucht, in einem Drogeriemarkt am Holzheimer Weg die Geldbörsen von zwei Kundinnen zu entwenden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Da diese den Vorfall jedoch bemerkten, konnte der Tatverdächtige durch herbeigeeilte Marktmitarbeiter festgehalten werden.

Der 21 Jahre alte Mann aus Köln stritt der Polizei gegenüber vehement ab, die Portmonees habe stehlen zu wollen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einer möglichen Komplizin des jungen Mannes. Diese kann folgendermaßen beschrieben werden: Zirka 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, lange schwarze Haare zum Zopf gebunden, normale Statur, bekleidet mit einer grauen Jacke.

Hinweise an 021313000. Das Kriminalkommissariat 21 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

(NGZ)