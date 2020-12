7200 Impfdosen : Corona-Impfungen im Rhein-Kreis Neuss beginnen am 27. Dezember

Eine medizinische Fachangestellte simuliert die Corona-Impfung bei einem Probedurchlauf im Impfzentrum Bamberg. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Rhein-Kreis Die Impfungen gegen das Corona-Virus im Rhein-Kreis Neuss starten am 27. Dezember. Hierzu erhält der Kreis zunächst 7200 Impfdosen, die durch das Land Nordrhein-Westfalen bis in die zweite Hälfe des Januars in mehreren Etappen ausgeliefert werden.

Das teilt der Kreis mit. Da jeweils eine zweifache Impfung notwendig ist, können hiermit zunächst 3 600 Personen geimpft werden.

Begonnen wird mit den Impfungen nach den Vorgaben von Bund und Land zunächst ausschließlich in Pflegeeinrichtungen. „Hier wird sowohl den Bewohnern als auch den Mitarbeitenden, die Kontakt zu den Bewohnern haben eine Impfung angeboten“, sagt Dirk Brügge, Kreisdirektor und Leiter des Corona-Krisenstabes.

Die mobilen Impfungen in den Einrichtungen werden von der kassenärztlichen Vereinigung und den Hilfsorganisationen durchgeführt. Der Rhein-Kreis Neuss legt die Reihenfolge fest und bestellt den Impfstoff. „Hierbei legen wir ein Augenmerk darauf, zunächst in besonders sensiblen Einrichtungen zu starten“, erklärt Petrauschke. Welche dies genau sind, werden wir zum Schutz der Einrichtungen, der Bewohner und Mitarbeiter aber nicht vorab öffentlich kommunizieren“.

Wann das erste Mal im Impfzentrum des Kreises in der Turnhalle des Berufskollegs für Technik und Informatik in Neuss geimpft wird, stehe noch nicht fest. Terminvereinbarungen seien daher aktuell noch nicht möglich. Sobald dort der Start erfolgt, werde der Kreis dies mit der kassenärztlichen Vereinigung ankündigen. Dann solle auch erläutert werden, wie ein Termin vreinbart wird und wer impfberechtigt ist.

Trotz der nun anstehenden Impfungen appeliert Landrat Petrauschke daran, dass Vorsichtsmaßnahmen weiter befolgt werden müssen: „Unabhängig von einer Impfung gilt auch künftig: Kontakte minimieren, Abstand halten, Alltagsmaske tragen, eine gründliche Handhygiene und regelmäßiges Lüften sind zwingend erforderlich um die Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen. Dies gilt auch für bereits geimpfte Personen, da noch unklar ist, ob diese weiterhin das Virus übertragen können.“

(NGZ)