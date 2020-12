An der Stresemannallee in Neuss : Infiziertenzahl in Flüchtlingsheim angestiegen

An der Stresemannallee in Neuss

In der ZUE wurde am Dienstag erneut getestet. Foto: Simon Janßen

Neuss Waren es vor rund einer Woche noch 88 nachgewiesene Corona-Infizierte in der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge an der Stresemannallee, sind es inzwischen 93.

Vor rund einer Woche meldete die Bezirksregierung Düsseldorf 88 nachgewiesene Corona-Infizierungen in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge an der Stresemannallee – 86 Bewohner und zwei Mitarbeiter. Die Einrichtung steht seitdem unter Vollquarantäne. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der nachgewiesenen Fälle noch einmal leicht angestiegen: Inzwischen sind es 93, wie eine Sprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Bei den hinzugekommenen Infizierungen handele es sich ausschließlich um Mitarbeiter. Schwere Krankheits-Verläufe seien bislang jedoch nicht bekannt. Die vom Kreisgesundheitsamt empfohlene und vom Neusser Ordnungsamt angeordnete Vollquarantäne reicht offiziell bis Mittwoch, 23. Dezember. Aber: Am Dienstag wurden die Bewohner der Einrichtung erneut getestet. „Über weitere Maßnahmen entscheiden wir, wenn die Ergebnisse vorliegen“, sagt Kreissprecher Benjamin Josephs. Am Vormittag des 24. Dezember werde man sich zusammensetzen, die Ergebnisse auswerten und eine Entscheidung treffen. Wegen der hohen Zahl an Infizierten und des engen Kontaktes untereinander waren alle Bewohner sowie Mitarbeiter der Einrichtung als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft worden.