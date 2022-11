Bei diesem Ausflug sind Mitfahrer willkommen : Verein aus Schaephuysen fährt zum stimmungsvollen Weihnachtsbummel nach Marbeck

Rheurdt Am Samstag, 26. November, fährt der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen (VfGuH) nach Marbeck im westlichen Münsterland. Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sind eingeladen, mitzufahren und gemeinsam einen stimmungsvollen Nachmittag beziehungsweise frühen Abend dort zu verbringen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich auf farbenprächtige Wasserfontänen in den Abendstunden, Trompetenspiele und Blasorchester, adventliche Leckereien und vieles, was die Vorweihnachtszeit so besonders macht, freuen. Auch der Nikolaus hat sich an diesem Tag angekündigt. Hinter dem Markttor aus hohen Eichenstämmen eröffnet sich der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt vor der urigen Waldhofkulisse. Liebevoll dekorierte Stände zeigen ihr kreatives Angebot an ausgefallenem Kunsthandwerk, Geschenkideen und weihnachtlichen Accessoires. Drechsler, Kerzenzieher und Kunstschmiede demonstrieren ihr Handwerk . Selbstgebackene Kuchen, duftende Pfannkuchen, regionale Spezialitäten, Glühwein, Eierpunsch, warmer Spekulatius und Vieles mehr sorgen für das leibliche Wohl.

Der Treffpunkt für die Abfahrt ist am 26. November, um 12.15 Uhr am Heimatmuseum, Hauptstraße 39 in Schaephuysen, gestartet wird um 13 Uhr. Die Rückfahrt vom Busparkplatz am Weihnachtsmarkt in Marbeck ist je nach Wetterlage gegen 20 Uhr geplant. Vereinsmitglieder zahlen für den Ausflug 33,50 Euro. Freunde des Vereines (Nichtmitglieder) können für 35,50 Euro an der Fahrt teilnehmen.