Politik in Rheurdt : Dorfwanderung mit der Wählerinitiative

Politik in Rheurdt

Die WIR wünscht sich für die Rathausstraße einen verkehrsberuhigten Bereich, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Foto: Josef Pogorzalek

Rheurdt Auf der insgesamt 16 Kilometer langen Strecke ergaben sich viele Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wichtiges Thema bleibt die Verkehrssituation sowohl im Dorfkern als auch auf den Landstraßen.

Bei der letzten Fraktionssitzung der Wählerinitiative Rheurdt (WIR) hatte man beschlossen, wieder eine Dorfwanderung durchzuführen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort über relevante Themen ins Gespräch zu kommen. Und so machte sich die WIR kürzlich auf den Weg. Gestartet wurde am Awo-Bahnhof in Rheurdt. Die Wanderung führte weiter über Schaephuysen, Neufeld, Lind, Saelhuysen, Finkenberg, Kengen, wieder zurück nach Rheurdt und endete schließlich im Burgerpark.