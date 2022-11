Politik in Rheurdt : Sozialdemokraten gehen in Klausur

Rheurdt Die finanziellen Aussichten für die Gemeinde Rheurdt sind alles andere als gut. 2024 ist erstmals eine Kreditaufnahme geplant, um liquide zu bleiben. Welche Projekte trotz klammer Haushaltslage bei der SPD Priorität haben.

Neben dem Wahlkampf für den Landratskandidaten der SPD Stefan Welberts, der auch von Bündnis 90 / Die Grünen unterstützt wird, liegt das Hauptaugenmerk der Rheurdter Sozialdemokraten aktuell auf den Möglichkeiten, die der neue Haushalt noch bietet. Bestimmte Investitionen seien absolut vorrangig und erforderlich, auch wenn sie unverhofft kommen würden, heißt es in einer Mitteilung der SPD zur Haushaltslage. Die neue Grundschule, die gerade erst aufwendig saniert und ihrer Bestimmung übergeben wurde, sei dauerhaft zu klein, weil in absehbarer Zeit eine Dreizügigkeit zu erwarten sei. „Prognostiziert war eine solche Schüleranzahl als ‚Ausnahmefall‘, dafür waren Ausweichräume vorgesehen. Was bei Baubeginn noch nicht galt, war der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Das macht eine großzügige Erweiterung der Räumlichkeiten nötig. Und damit tauchen im Haushalt plötzlich Kosten von sechs Millionen auf, die alle überrascht haben“, so die Sozialdemokraten. Für die SPD sei klar, dieses Projekt hat Vorrang, denn es gehe dabei um die optimale Ausbildung und Betreuung der Kinder in der Gemeinde. Es sei noch nicht abzusehen, in welchem Umfang Gelder vom Land die Maßnahmen finanziell abfedern können.