Haushalt in Grevenbroich : Grüne sehen bessere Haushaltslage als Chance für Klimaschutz

Grevenbroich Die Grünen sehen „Versäumnisse der Vergangenheit“ überwunden, warnen mit Blick auf die entspanntere Haushaltslage aber davor, übermütig zu werden. Was aus Sicht der Fraktion jetzt in den Fokus rücken soll.

Einen Fokus wollen die Grünen auf die Fortschritte in der Inklusion richten. Im nächsten Jahr – so die Fraktion – müsse das 2021 beschlossene Inklusionskonzept endlich auf den Weg gebracht werden. Zum Klimaschutz sagt Fraktionschef Peter Gehrmann: „Gerade in der heutigen Situation zeigt sich, dass Investitionen in Energieeffizienz langfristig Kosten sparen und zu einem ausgeglichenen Haushalt beitragen. Eine überschuldete Stadt kann sich keinen Klimaschutz leisten.“