Rheurdt-Schaephuysen : Kurzfristige Sperrung der Hauptstraße

Die Niag verlegt Bushaltestellen in Schaephuysen. Foto: RP/Archiv

Rheurdt Am Dienstag wird die Hauptstraße in Schaephuysen für den Verkehr gesperrt. Die Niag verlegt daher die Haltestellen „Schaephuysen-Kirche“ der Linie 7 in die Grünstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstag, 8. November, muss die Hauptstraße in Rheurdt-Schaephuysen in der Zeit von 8 bis circa 17 Uhr wegen der Aufstellung eines Kranwagens für den Verkehr gesperrt werden.

Davon ist auch die Bus-Linie 7 betroffen, wie die Niag am Montagabend mitteilte. Die Haltestellen Schaephuysen-Kirche werden an diesem Tag für beide Fahrtrichtungen aufgehoben und in die Grünstraße verlegt.