Politik in Grevenbroich : SPD will raus aus dem Schuldensumpf

Grevenbroich Die Grevenbroicher Sozialdemokraten beraten über einen Etat „mit massiven Zukunftsinvestitionen“ für das kommende Jahr. Man wolle 2023 weiter für soziale und nachhaltige Stadtentwicklung sorgen.

Die SPD hat in ihrer Klausur den Haushalt 2023 beraten – und sie ist sich einig: „Gemeinsam mit dem Bürgermeister, den Grünen und Mein Grevenbroich haben wir die Stadt nach mehr als 20 Jahren aus dem Schuldensumpf geholt“, sagt Fraktionschef Daniel Rinkert. Die solide finanzielle Situation biete die Möglichkeit, weiter in eine soziale und nachhaltige Stadtentwicklung zu investieren.

Der Etat 2023 ist laut SPD „ein Haushalt mit massiven Zukunftsinvestitionen“. Mehr als 30,3 Millionen Euro würden in Familien, Bildung, Mobilität, Sport, Sicherheit und Stadtentwicklung investiert. Beispielhaft nennt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Birgit Gericke den Bau von zwei Kindergärten, die Sanierung der Sportanlage in Neurath und die Erweiterung der Grundschule Kapellen. „Diese hohen Investitionen in die Zukunft der Stadt werden in den nächsten Jahren fortgesetzt“, kündigt Gericke an. Alleine in die dritte Gesamtschule würden mehr als 29 Millionen Euro fließen.