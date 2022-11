Sport in Rheurdt : Gemeinde will den „Pakt für den Sport“ verlängern

Rheurdt Der „Pakt für den Sport“ zwischen der Gemeinde Rheurdt und dem Gemeindesportverband läuft Ende des Jahres aus und soll bis zum Jahr 2025 verlängert werden. Der Zuschuss für den Gemeindesportverband soll dabei auf 15.000 Euro festgelegt werden.

13 Sportvereine gibt es in Rheurdt. Deren Interessen werden vom Gemeindesportverband vertreten. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist durch den „Pakt für den Sport“ geregelt. Dieser Pakt, der im Jahr 2019 zwischen dem Gemeindesportverband und der Gemeinde bereits nach sechs Jahren Laufzeit verlängert wurde, läuft zum Ende dieses Jahres erneut aus. Er soll für die Jahre 2023 bis 2025 erneut in die Verlängerung gehen.

Der Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport hatte in seiner Sitzung im September beschlossen, dass das Thema „Pakt für den Sport“ zunächst in den Fraktionen beraten werden sollte. Anregungen und Änderungswünsche sollten durch die Fraktionen spätestens bis zum 31. Oktober der Verwaltung mitgeteilt werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Verlängerung des Paktes für die Sitzungsperiode im November 2022 per Verwaltungsvorlage vorzubereiten. Seitens der Fraktionen seien bei der Verwaltung keine Anregungen eingegangen, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Bei Gesprächen zwischen dem Vorsitzenden des Gemeindesportverband und der Gemeinde bezüglich der Weiterführung des Paktes, bestand Einigkeit, dass sich das Vertragswerk bewährt habe und weitestgehend auch in die Folgeperiode übernommen werden sollte. Seitens des Gemeindesportverbandes wurde jedoch die Präzisierung der finanziellen Förderung durch die Gemeinde vorgeschlagen. Demnach soll der jährlicher Zuschuss für den Gemeindesportverband auf 15.000 Euro festgelegt werden, vorbehaltlich der jeweiligen Haushaltslage“.