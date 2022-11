Kita in Rheurdt : Schützenbrüder unterstützen das Zwergenland

Rheurdt Die Kita Zwergenland konnte sich nun über eine Spende der St. Johannes Bruderschaft Kengen freuen. Der Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs beim Schützenfest wurde an die Einrichtung gespendet.

Nach drei Jahren fand in diesem Jahr in Kengen endlich wieder das Schützenfest der St. Johannes Bruderschaft, unter dem Motto „Feiern ohne Grenzen“ statt. Schützenkönig Karl-Heinz Brauers mit seiner Königin Monika Brauers, Minister Nils Ketelaers und Hofdame Katharina Brauers, unterstützt vom gesamten Vorstand, richteten ein tolles und fröhliches Festwochenende aus.

Der diesjährige Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs sollte für wohltätige Zwecke gespendet werden. Die St. Johannes Bruderschaft entschied sich den Erlös an die Awo Kita und Familienzentrum Zwergenland in Rheurdt zu spenden. So wurde nun ganz offiziell, stellvertretend für den Verein vom Hofstaat, der Spendencheck in Höhe von 285 Euro an die Leiterin Sabrina Kleinen überreicht. Diese freute sich gemeinsam mit den kleinen Zwergen. Gemeinsam wurde direkt überlegt, was von dem Geld Schönes für das Außengelände gekauft werden kann.