Straßenerneuerung Neukirchen-Vluyn : Nächster Bauabschnitt an der Mozartstraße

Nächster Bauabschnitt an der Mozartstraße

Neukirchen-Vluyn Die Straßenbauarbeiten an der Baustelle Mozartstraße gehen ab 14. November mit dem Abschnitt zwischen Grevenstraße und Grafschafter Platz weiter. Der Ausbau erfolgt analog zum ersten Teilbereich mit breiten Gehwegen, separaten Parkplätzen und neuen Baumbeeten.

Interessierte können sich die Straßenplanung auf der Homepage der Stadt Neukirchen-Vluyn ansehen. Mitte Oktober wurde der erste Abschnitt der Mozartstraße zwischen Hochstraße und Grevenstraße für den Verkehr frei gegeben. Aus Sicht der Stadtverwaltung hat die Mozartstraße durch die Straßenerneuerung – obwohl letzte Restarbeiten noch ausstehen – bereits jetzt eine deutliche Aufwertung erfahren. Die Baumpflanzungen werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 erfolgen. Die Arbeiten werden abschnittsweise unter Vollsperrung durchgeführt. Entsprechende Umleitungen werden gemäß Baufortschritt ausgewiesen. Die eingerichteten Ersatzparkplätze am Grafschafter Platz bleiben weiterhin erhalten. Für einen reibungslosen Marktablauf sind die Parkplätze am Grafschafter Platz zu Marktzeiten, freitags von 5 bis 14 Uhr, freizuhalten. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung. Die ortsansässigen Betriebe stehen ihren Kunden weiterhin wie gewohnt zur Verfügung. Die Müllabfuhr während der Bauzeit ist sichergestellt. Die Anwohner werden in Kürze über die Einzelheiten informiert. Das Tiefbau- und Grünflächenamt, das baubegleitende Ingenieurbüro sowie die ausführende Baufirma sind bestrebt die Baumaßnahme zügig umzusetzen.