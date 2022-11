Volkstrauertag in Schaephuysen : Der Opfer von Krieg und Gewalt gedenken

Rheurdt Die Interessensgemeinschaft der Schaephuysener Vereine lädt zum Volkstrauertag am 13. November ein. Warum dieser Gedenktag in diesem Jahr besonders wichtig ist.

Die Interessensgemeinschaft der Schaephuysener Vereine lädt auch in diesem Jahr wieder anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag, 13. November, zu einer Gedenkfeier ein. „Weil die Toten schweigen, beginnt alles immer wieder von vorn“ – dieses Zitat stammt von Gabriel Marcel. Der französische Philosoph hat beide Weltkriege erlebt und bringt damit die Sorge zum Ausdruck, dass die Stille ins Vergessen führt. „Die Kriegsopfer von gestern und heute mahnen uns, den Dialog über eine friedliche, freiheitliche Gesellschaft niemals abreißen zu lassen“, heißt es in einer Mitteilung der Interessengemeinschaft.

„Gedenken wirkt gegen Leugnung und Verdrängung. Gedenken schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Zum Gedenken gehört nicht nur die Erinnerung an das, was war, an die Menschen, die Leid erlebten und schmerzliche Lücken hinterließen. Zum Gedenken gehört auch die Frage, was die Geschichte uns, den Nachgeborenen, den in einer anderen Zeit Lebenden, zu sagen hat. Denn nur wer weiß, was geschehen ist, nur wer bereit ist, sich auch mit den dunklen Kapiteln der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, kann die Leugnung und Verfälschung erkennen, ihr widerstehen und ihr entgegentreten. Gedenken setzt ein Zeichen gegen Verfälschung, Beschwichtigung und Verdrängung“, so die Interessengemeinschaft der Schaephuysener Vereine.