Rathaus Rheurdt : Zweischichtbetrieb wechselt jetzt alle zwei Tage

Rheurdt Bürgerinnen und Bürger können ganz normal ins Bürgerbüro des Rheurdter Rathauses kommen um dort zum Beispiel neue Ausweispapiere zu benatragen. Weitere Angelegenheiten müssen vorab vereinbart werden.

In der neuen Woche normalisiert sich die Arbeit im Rheurdter Rathaus weiter. Dann wechseln die Mitarbeiter, die in zwei Gruppen eingeteilt sind, nicht mehr nach einer Woche zwischen Rathaus und Zuhause, sondern bereits nach zwei Tagen. Die eine Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitet dann montags und dienstags in ihrem Büro im Rathaus, die andere von ihrem Büro Zuhause. Am Mittwoch wechselt die eine Hälfte nach Zuhause, die andere Hälfte ins Rathaus.