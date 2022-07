Mettmann : Flatterband sperrt nach Unfall Bürgerbüro ab

Aus der Seminarstraße rollte ein Auto ins Bürgerbüro. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Glück im Unglück hatte ein Mettmanner in einem Moment der Unaufmerksamkeit. Als er versuchte, seinen Wohnwagen an der Anhängerkuppel seines Autos zu befestigen, setzte sich das Auto eigenständig in Bewegung und rollte die abschüssig verlaufende Seminarstraße runter.

Samstagabend, 16 Juli, rutschte ein Auto aus der Seminarstraße in Mettmanns Innenstadt bergab – bis es vorm Eingang des Bürgerbüros gestoppt wurde. Verletzt wurde niemand, die Fassade des Bürgerbüros aber trug dabei Schäden davon – die Scheiben sind angeknackst. Deshalb ist der Eingang derzeit mit Flatterband abgesperrt.

Wie die Feuerwehr berichtet, hatte das Auto auf seinem Weg bergab ein Straßenschild beschädigt, rollte über die Neanderstraße hinaus und blieb schließlich im Eingang des Bürgerbüros stehen. Durch die Feuerwehr Mettmann wurde die Einsatzstelle abgesichert und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Auch Mitarbeiter des Mettmanner Baubetriebshof wurden alarmiert, sie entfernten unmittelbar das beschädigte Straßenschild, sodass von ihm keine Gefahr mehr ausging. Für Zeit des Einsatzes musste die Neanderstraße im Bereich des Bürgerbüros gesperrt werden.