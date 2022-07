Stadtverwaltung Leverkusen : Systemausfall legt Bürgerbüro zur Hälfte lahm

In den noch neuen Räumen des Bürgerbüros in den Luminaden fallen derzeit rund 50 Prozent der Arbeitsplätze aus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Warum es am Wochenende zum teilweisen Systemausfall bei der Stadt kam, ist derzeit noch offen. Fakt ist: Im Bürgerbüro in den Luminaden sind derzeit nur 50 Prozent der Arbeitsplätze einsatzfähig, beim Ausländeramt rund 30 Prozent.

Es kehrt keine Ruhe ein beim Bürgerbüro. „Aufgrund eines technischen Problems muss aktuell mit Wartezeiten in Bürgerbüro und Ausländeramt gerechnet werden“, informiert Stadtsprecherin Britta Meyer am Montagmittag. Am Wochenende sei es zu einem Teil-Systemausfall gekommen, der einige Arbeitsplätze betreffe, teils sogar die Hälfte der Plätze. „So sind derzeit im Bürgerbüro 50 Prozent und im Ausländeramt gut 30 Prozent der Arbeitsplätze einsatzbereit. Hier können weiterhin alle Leistungen angeboten werden.“