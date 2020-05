500.000 Euro vom Land : Spielvereinigung bekommt Kunstrasenplatz

Rheurdt Das Land sagt einen Zuschuss von 500.000 Euro zu. Allerdings drängt die Zeit: Der Zuschuss verfällt, wenn die Gemeinde das Projekt nicht bis zum Februar 2021 vollständig abgeschlossen hat.

Wie dort am Fuße des Kamper Berges in Kamp-Lintfort, ist bei der Sportplatzplanung am Mühlenberg in Rheurdt das Büro „Geo3“ eingebunden. Das Büro aus Bedburg-Hau plante am Niederrhein mehrere Sportanlagen. Das bekannteste ist das Trainingszentrum des Fußballbundesligisten VfL Borussia Mönchengladbach. Dieses Büro hat bereits das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung erstellt, die gerade durch die Gesellschaft für Kommunallogistik, KomLog, in Angriffe genommen wird, an der Rheurdt beteiligt ist.