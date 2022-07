Handwerker in Düsseldorf-Flingern : Wenn das Lastenrad das Auto ersetzt

Wenn das Wetter mitspielt, sind Meister Dirk Schmidt (rechts) und Geselle Henrik Tews fast nur noch mit den Lastenrädern zum Kunden unterwegs. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Dirk Schmidt hat ein Atelier für Holzbearbeitung in Flingern. Zu seinen Kunden fährt er fast nur noch mit dem E-Lastenrad – neuerdings kommt in seinem Betrieb aber auch das Neun-Euro-Ticket zum Einsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Es war im Jahr 2013, als Dirk Schmidt einen Auftrag in der Altstadt hatte. Es war an diesem Nachmittag gutes Wetter, die Altstadt bereits gut besucht. Ein Türschloss musste bis zum Abend repariert werden, doch wo hätte er mit seinem Lieferwagen zwischen den Menschenmassen parken sollen? Schmidt dachte kurz nach, packte für die kleine Reparatur das Werkzeug in die Satteltaschen seines Trekkingbikes und machte sich mit dem Rad auf den Weg zum Kunden.

Der heute 56-Jährige hat sein Atelier für Holzbearbeitung in einem Hinterhof an der Birkenstraße und kann sich gut an den Auftrag in der Altstadt erinnern. Denn mit dem Tag hat bei ihm ein Umdenken stattgefunden. „Man hat gesehen, dass es auch mit dem Fahrrad anstelle des Autos geht“, sagt Schmidt. Weil das private Trekkingbike aber keine Lösung für den Betrieb darstellte, erkundigte er sich nach Lastenrädern und wurde bei einem Händler in Dortmund fündig. Doch sofort kaufen wollte er das Lastenrad dann doch nicht: „Ich habe erst einmal geschluckt, weil es 2700 Euro ohne E-Antrieb kostete. Aber ich habe ein bisschen gespart und es mir dann Ende 2014 geholt – und bin seitdem angefixt. Ich kann Lastenräder nur weiterempfehlen“, sagt er.

Info 69-Euro-Ticket statt des Neun-Euro-Tickets? Ansturm Mit dem Neun-Euro-Ticket können Fahrgäste noch bis Ende August für neun Euro pro Monat im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) durch ganz Deutschland fahren. Erstmals wurde ein solches Ticket im Juni angeboten, der Ansturm war enorm. Wie es ab September weitergeht, ist noch offen. Vorschlag Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hatte sich am Donnerstag für ein dauerhaftes 69-Euro-Ticket ausgesprochen. Die Fahrkarte soll bundesweit für den ÖPNV gelten. Das Bundesverkehrsministerium reagierte zurückhaltend auf den VDV-Vorschlag. Ein Sprecher von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte am Freitag, es gebe ein verabredetes Verfahren, wonach im Herbst Ergebnisse einer Arbeitsgruppe von Bund und Ländern zur Zukunft und weiteren Finanzierung des ÖPNV vorliegen sollen.

Am Anfang sei er auf dem Lastenrad angeguckt worden wie ein Exot. „Hast du dir das Teil selbst gebaut?“, sei eine häufige Frage gewesen. Der 56-Jährige war und ist aber von dem Verkehrsmittel so begeistert und überzeugt, dass er heute drei für die Firma und sich besitzt und fast alle Strecken mit dem Lastenrad erledigt – sowohl beruflich als auch privat. Gänzlich kann sein Betrieb aber nicht aufs Auto verzichten, im Hof stehen noch ein Bus von VW und ein Mercedes Vito. „Wenn wir Möbel zum Kunden transportieren müssen, nehmen wir das Auto. Anders geht es nicht. Aber der Bus hat im vergangenen Jahr keine 2000 Kilometer gemacht, mein Lastenrad zum Vergleich 4000“, sagt Schmidt, der seine Kunden fast ausschließlich in Düsseldorf hat und jetzt nicht nur spart, weil er seltener zur Tankstelle muss: „Mit dem Lastenrad können wir immer bis vor die Haustür des Kunden fahren. Das Auto stellt man aber auch mal dort kurz ab, wo es nicht erlaubt ist, wenn sich kein Parkplatz finden lässt. Die drei, vier Knöllchen im Jahr haben wir auch eingespart.“

Chef Schmidt, ein weiterer Meister und ein Geselle schauen vor jeder Tour, wie sie am besten zum Termin kommen. Neben den codierten Lastenrädern, die für die meisten Fahrten reichen, und den Lieferwagen ist seit Juni ein weiteres Verkehrsmittel hinzugekommen. „Wenn ich vom Kunden wegfahre und nass vom Regen zu Hause ankomme, dann macht mir das nichts aus. Aber ich will nicht nass ankommen. Wir nutzen dann einen speziellen Werkzeugrucksack und fahren alternativ mit dem Neun-Euro-Ticket“, sagt Schmidt. Er hofft, dass es das günstige Ticket auch noch im September geben wird (siehe Info). „Ich würde aber auch das 69-Euro-Ticket kaufen. Gerade bei den aktuellen Spritpreisen ist es eine gute Alternative“, sagt der Handwerker.