Südsinger in Düsseldorf​: Martinstaler für Chorleiterin Käthe Treudt​

Düsseldorf Als nächstes Projekt möchten die Düsseldorfer Südsinger Lieder der „Comedian Harmonists“ aufführen. Sie suchen dafür noch Verstärkung.

Unterstützung gab es dabei auch vom Chor „Die Spätzünder“. „Die haben uns im ersten Jahr viel geholfen, uns einen guten Anschub gegeben.“ Von den „Spätzündern“ übernahmen die „Südsinger“ auch gleich den musikalischen Leiter. Stefan Oechsle, Kantor an der Marienkirche in der Pfarrei St. Lambertus, betreut seither zwei Chöre. „Und dann musste auf die Schnelle noch ein Name her“, erinnert sich Käthe Treudt. Der Anstoß dazu sei aus der Freizeitstätte Garath gekommen, die offiziell Trägerin des Chores ist.

Nach Vorfall in Düsseldorf : Neusser Schützen möchten an Pferden festhalten

Dort, im Arenasaal, hatte sich der Chor anfangs zum Proben getroffen und wird es ab Ende August auch wieder tun, wenn die Renovierung der Freizeitstätte abgeschlossen ist. Als Zwischenlösung trifft man sich noch im Mehrgenerationenhaus HellGa im SOS-Kinderdorf, die letzte Probe dort ist am 4. August. „Wir sind in der Freizeitstätte mit offenen Armen aufgenommen worden“, erzählt Käthe Treudt. Dort habe eine Mitarbeiterin dann auch den Namen „Düsseldorfer Südsinger“ vorgeschlagen. Der gefiel allen auf Anhieb. Und tatsächlich kämen die meisten auch aus dem Düsseldorfer Süden.

Der Chor wuchs rasch. Bald schon hatte er rund 100 Mitglieder. „Wobei“, sagt Käthe Treudt, „die Männer klar in der Minderheit sind. Da können wir immer Unterstützung gebrauchen“. Und dann kam Corona. Für den jungen Chor eine ganz besondere Herausforderung. Die Proben fielen zunächst aus und wurden dann später online wieder möglich. Aber leider nicht für alle. „Viele Ältere haben keinen Computer und sind nicht versiert im Umgang mit dem Medium“, so Käthe Treudt. Es gab aber eine Lösung.

Doch ums Singen geht es bei den „Südsingern“ nicht alleine. „Es soll vor allem Spaß machen und ein regelmäßiges Erlebnis in der Gemeinschaft sein“, formuliert es Käthe Treudt, die bei der Chororganisation unterstützt wird von Inge Schmerbeck als stellvertretende Chorleiterin und Angelika Kuberski. Es gibt deshalb bei den „Südsingern“ kein Vorsingen, kein Test, auch Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jeder, der mitmachen möchte, ist willkommen. Und mindestens so wichtig wie die Chorprobe montags von 14 bis 15 Uhr und die Auftritte sind die gemeinsamen Feste wie die Feier zum fünfjährigen Bestehen im Hof des Garather Schlosses. Der Chor will eben eine Anlaufstelle in vielen Lebenslagen sein und dazu Angebote machen gegen das Alleinsein.