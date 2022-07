Electricity-Conference in Düsseldorf : So lief ein Fotoshooting mit den Ramones und einem Affen ab

Der Electricity-Veranstalter Rudi Esch (l.) interviewte den Fotografen George DuBose zu den Ramones. Foto: Brigitte Pavetic

Altstadt In Düsseldorf fand die achte Electricity-Conference statt. Auf der Agenda standen Talks in der „Box“ und ein fulminantes Konzert in der Altstadt.

„Hey Ho, Let‘s Go“ – so lautet der Refrain in dem rasend schnellen Song „Blitzkrieg Bop“ der legendären New Yorker Punkrockband Ramones. Er steht ein wenig stellvertretend für die Electricity-Conference des Musikers und Autors Rudi Esch, der den Drummer Marky Ramone am vergangenen Wochenende in Düsseldorf als Star-Gast begrüßte.

Die achte Auflage seiner Conference hatte Esch in den Juli verlegt, angepasst an Ramones Europatournee. Freitags ging es auf eine launige Rheinschifffahrt – Anlass war Ramones 70. Geburtstag. Am Samstag fand zunächst der viel beachtete Kongress in der „Box“ des „me and all“-Hotel an der Immermannstraße statt, abends folgte das Konzert von Ramones aktueller Tourneeband „Marky Ramones Blitzkrieg“.

Die Original-Ramones sind längst Geschichte, aber Marky wirkt fit und leidenschaftlich wie eh und je. Mit den „Kulturbanausen“, die den Ratinger Hof ganz offensichtlich wieder hochgebracht haben, hatte Esch die Band in den Kult-Schuppen an der Ratinger Straße gebracht. Der war ausverkauft, die Stimmung enthusiastisch, es gab viel Gekreische und Gehüpfe – schon zum Start des Konzertes mit dem Klassiker „Sheena Is A Punk Rocker“ und zum Schluss mit „Blitzkrieg Bop“. Dazwischen peitschte die Band einen Ramones-Song nach dem anderen durch das Programm.

Weitere namhafte Punk-Größen aus New York hatte Esch, der auch eines der Standardwerke zu elektronischer Musik schrieb („Electri_City"), zuvor in der „Box" interviewt. Darunter war auch Fotograf George DuBose, der für die Ramones die Cover von „Subterranean Jungle", „Animal Boy" und „Too Tough To Die" kreiert hatte. Der erzählte lustige Anekdoten, wie etwa die von einem Fotoshooting mit einem Affen, der aber leider immer in seine Linse blickte statt die Ramones anzusehen, wie es eigentlich geplant war. Er fotografierte auch eine berühmte Sängerin zu Beginn ihrer Karriere, die er dann fragte, wer sie denn sei. Sie antwortete schlicht: „Ich bin Madonna!" John Holmstrom, dessen für die Ramones entworfenen Comics Kultstatus haben, erzählte auch noch von der alten Zeit mit der Kultband.