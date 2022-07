Ferienfreizeit in Düsseldorf : Kostenlose Fußballschule für 300 Kinder

Düsseldorf Das attraktive Ferienprogramm der DJK Agon 08 findet bereits zum 17. Mal statt. 60 Helfer sind ehrenamtlich im Einsatz, nehmen sich dafür sogar Urlaub.

Vielfach beteiligen sich ganze Familien an der Fußballschule. Während der Nachwuchs trainiert, schnibbeln die Eltern zum Beispiel, Obst, bereiten das Mittagessen vor oder begleiten die Ausflugsgruppen. André Wenige kommt dafür sogar mit Sohn Jonas aus Freiburg angereist. Über persönliche Kontakte hat er von dem Projekt erfahren und war davon so begeistert, dass er sich daran unbedingt beteiligen wollte. Inzwischen trainiert er das vierte Mal die Kinder mit. „Das ist eine einmalige Sache, die ich sonst in dieser Form nirgendwo in Deutschland gefunden habe“, sagt Wenige. Beim ersten Mal hat er noch in einem Hotel übernachtet, inzwischen wird er bei anderen Helfern privat untergebracht. „Das Gemeinschaftsgefühl ist einfach nur toll.“

Bis zum Ende der Woche erwartet die fußballbegeisterten Kinder nun ein abwechslungsreiches Programm auf der Sportanlage an der St.-Franziskus-Straße. Dazu zählen unter anderem ein Torwarttraining, Spaßwettbewerbe, Kleinfeldturniere und ein Ausflug in den Freizeitpark Bobbolandia. Die Jungen und Mädchen lernen gleichzeitig wichtige sportliche Werte wie Teamgeist, Fairness und Respekt gegenüber den Gegenspielern. Zudem erhalten die Teilnehmer jeden Tag kostenlos ein frisch zubereitetes Mittagessen, Getränke, Eis und Obst. Und am Ende der Ferienfreizeit einen Fußball, damit sie auch daheim weiter trainieren können. „Einige der Teilnehmer melden sich auch direkt in unserem Verein an und nehmen schon in den Sommerferien am Training teil“, sagt Druwen. Für Jonas aus Freiburg ist das nicht möglich. Für den Elfjährigen steht aber bereits jetzt fest: „Nächstes Jahr will ich wiederkommen.“